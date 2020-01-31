Москва, , 19:18 — REGNUM Лауреат многих российских музыкальных премий Александр Ревва ко Дню влюбленных готовит настоящий подарок — он выпускает альбом с оригинальным названием «Все о любви». Об этом сообщается в инстаграмме певца и шоумена.

В сети уже появился первый сингл чувственного Артура Пирожкова с подходящим к празднику названием «Чужая».

«Летим со мной» — так называется другая композиция, которую многочисленные поклонники творчества Артура Пирожкова могут услышать уже 7 февраля. Ждать осталось недолго!