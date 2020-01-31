Сестрорецк, Санкт-Петербург, , 19:17 — REGNUM Деревянную беседку Шаляпина в Сестрорецке (Курортный район Санкт-Петербурга) планируют отреставрировать в 2021 году. Об этом сообщили журналистам в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Беседка расположена в Сестрорецке на улице Андреева недалеко от Финского залива. По преданию, здесь выступал певец Федор Шаляпин.

«Этот объект нам показывали на объездах деревянных памятников Курортного района. Это так называемая шаляпинская беседка. Мы в этом году спроектируем и, если все будет хорошо, в следующем году сделаем», — пояснил глава КГИОП Сергей Макаров.

В сентябре 1913 года Шаляпин отдыхал в Гурзуфе на даче Коровина, и во время катания по морю опрокинулась шлюпка, так что певец долгое время пробыл в холодной воде. Простуда осложнилась болезнью почек, и в декабре Шаляпин лечился в Сестрорецке, где и пел для публики на улице в беседке.

Бывший бесхозный объект в 2019 году перевели в собственность Петербурга и закрепили на праве оперативного управления за СПб ГБУК «Историко-культурный музейный комплекс в Разливе».

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