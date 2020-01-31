Штат Калифорния, США, , 18:44 — REGNUM Публика уже с нетерпением ждет новой черной комедии о покушении на святое — на самого Санта-Клауса. Издание Deadline сообщило, что к знаменитому Мелу Гибсону, присоединился брутальный Уолтон Гоггинс.

Сюжет фильма «Толстяк» построен на простой человеческой обиде 12-летнего мальчика, который в означенную ночь вместо подарка обнаруживает в рождественском носке кусок угля. Выход напрашивается сам — заказать коварного Санта-Клауса. Для этого и нанимается киллер…

В роли неудачливого Санты, пытающегося спасти свой скромный бизнес, — Мел Гибсон. Гоггинс вовсю разойдется, как жестокий киллер, он же продавец игрушек…

Сроки выхода картины на широкий экран пока не объявлены.