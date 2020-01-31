Москва, , 18:14 — REGNUM В Музее изобразительных искусств им А.С. Пушкина в Москве прошла «Ночь идей». Эта уникальная акция проводится Французским институтом разных городах мира уже в пятый раз. Главная ее цель — дать возможность узнать на необычных перфомансах, объединяющих творческих людей — художников, хореографов, скульпторов с учеными и исследователей из разных областей новые знания и необычные впечатления.

Интерактивный перформанс «Сердце звука» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Быть живым» — такова тема, выбранная организаторами вечера для показа и обсуждения оригинальной композиции, объединившей изобразительное искусство, звук и танец. «Этот кусочек ночи, призывает обнаружить в себе чувства, чтобы вспомнить что мы живы», — отмечалось в релизе.

В зале Микеланджело была показана работа известного французского художника и видеоператора Лоран Грассо «Отто».

В Итальянском дворике музыкант и исполнитель Магелоне Видаль, и выдающийся хореограф Фабрис Рамалингом совместно с четырьмя танцорами продемонстрировали танец исполненный под ритм биения сердца. В прямом смысле слова.

Ритм и тон сердец каждого из участников уникальны, синхронизация позволяет режиссеру показать их созвучие, создавая неповторимый резонанс с собственным биением сердца.

Исполнители интерактивного перфоманса «Сердце звука» увлекали зрителя в свой круг, приглашая присоединиться общей к мелодии сердца и стать частью этого действа в Итальянском дворике музея.