Москва, , 16:05 — REGNUM Молодой, но известный певец и композитор Тима Белорусских выпустил новый альбом «Моя кассета — твой первый диск». Это вторая большая студийная запись музыканта.

Уже сегодня ее можно прослушать на всех официальных музыкальных онлайн-платформах.

В трек-лист вошло семь композиций: «Повторим», «Подземка», «Одуванчик», «Во дворе», «Птичка», «Любовь по-белорусски» и «Не меняй».

Критики отмечают, что уже в первые часы в сети «посыпались» тысячи восторженных оценок. Особенно поклонникам понравилась композиция «Одуванчик».