Москва, , 15:45 — REGNUM На видеосервисе START прошел показ первого эпизода второго сезона нашумевшего сериала «Содержанки». В этот же день состоялось и торжественный запуск с участием основных создателей саги о жизни столичной богемы. Его представили гендиректор видеосервиса START Юлия Миндубаева, режиссер Константин Богомолов, генеральный продюсер Эдуард Илоян и другие.

Во второй сезоне режиссер первого Константин Богомолов выступает в роли шоураннера, а непосредственно режиссерской работой занимается Дарья Жук.В дальнейшем серии будут выходить по одной каждую неделю по четвергам.

Сюжет сериала продолжается оставаться острым и сложносочиненным: богатые и любвеобильные люди окончательно запутались в хитросплетениях чувств, секса и денег.