Москва, , 15:18 — REGNUM В регионах России в рамках национального проекта «Культура» в 2019 году построено и отремонтировано 308 домов культуры, сообщили в Минкультуры РФ.

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За год построены и отремонтированы дома культуры в 63 регионах России. Из них построены 57, реконструированы 18, в 233 ДК прошел капитальный ремонт.

По данным Минкульта, в России насчитывается более 85 тыс. муниципальных учреждений культуры, половина из них — сельские дома культуры. Каждый пятый ДК требует ремонта.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в Удмуртии завершились ремонтные работы в трех районных домах культуры.

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