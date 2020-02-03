3 февраля 2020 | Время чтения 6 мин

«Леденящие душу приключения Сабрины» — хоррор-адаптация ситкома «Сабрина — маленькая ведьма». Если в 90-е зрители смеялись над попытками школьницы совместить жизнь человеческую с ведьмовством, то теперь выросшая публика требует крови, эротики и философии: в третьей части сезона создатели раскрывают теологические конфликты, ищут способы удержать власть в царстве Ада и показывают, что насилие куда страшнее, чем гомофобия.

Алёна Соколова, , 16:41 — REGNUM



Цитата из т/с «Леденящие душу приключения Сабрины». Реж. Роберто Агирре-Сакаса. 2018. США

Сначала новый сериал о приключениях полуведьмы-получеловека Сабрины Спеллман ругали за несоответствие своему предшественнику — шоу «Сабрина — маленькая ведьма» в 90-х годах было доброй комедией о школьнице, а Netflix превратил историю в рейтинговый хоррор. Все ждали ребут с содроганием, но осенью 2018 года первая часть сезона покорила сердца, в апреле 2019 продолжение укрепило успех, а вышедшие 24 января 2020 года 8 эпизодов третьей части «Леденящих душу приключений Сабрины» перевернули вселенную шоу вверх дном. Из активной агитации феминизма Роберто Агирре-Сакаса (сценарист и шоураннер проекта) перешел к обсуждению власти как таковой и сдался приверженцам «зрелищности».

Сто шагов назад

Сюжет упрощается: в новых сериях социальная подоплека снижена, зато развлекательная стала ярче. Всё происходящее напоминает растянутый квест, где герои не успевают справиться с одной задачей, как им на плечи ложится новая, причем сложнее и страшнее предыдущей — если обычно сезон наращивал скорость повествования, ускоряясь к последней серии, то здесь круговерть захватывает зрителя сразу: события эпизодов третьей части укладываются в несколько дней.

Школьная жизнь Сабрины и ее смертные увлечения отходят на задний план (не считая пары зажигательных сцен с командой черлидинга): теперь экранное время посвящается сверхъестественной сущности ведьмы и ее статусу в Преисподней. После свержения Люцифера Ад нуждается в смене властелина — чертями надо руководить, и Лилит, которая в предыдущем сезоне выступает как главная жертва устоявшегося патриархата и выдвиженец ведьм, неожиданно превращается в едва ли не злодейку (что перечеркивает фем-послание, описываемое двумя сезонами раньше) и достаточно быстро теряет свой трон, вновь превращаясь в услужливую тень: сначала в регента при царице, а потом и вовсе спасая свою жизнь только за счет вынашивания нового антихриста в утробе.

Цитата из т/с «Леденящие душу приключения Сабрины». Реж. Роберто Агирре-Сакаса. 2018. США

На смену Лилит приходит Сабрина: пленяя собственного отца, она занимает титул царицы Ада по праву рода Утренней звезды. Высокопоставленные демоны (которых, к сожалению, практически не раскрыли — выглядят они как не особо умное стадо чудовищ) не видят в юной школьнице новую королеву, а неизвестно откуда вытащенный принц Ада Калибан бросает вызов праву наследования по крови. Кстати, Калибан — персонаж из трагикомедии «Буря» Уильяма Шекспира: он тоже оспаривает трон и естественное право наследования. Короткий фанфакт: Шекспир придумал имя, исходя из «каннибализма», но прямой связи между героем и жаждой пожирать живых людей нет. Зато целая серия посвящена «Божественной комедии» Данте — если вы не разбираетесь в девяти кругах Ада, то, конечно, поймете происходящее, но потеряетесь в его значимости.

Сатана или Пан?

Вообще, в каждой серии новой «Сабрины» спрятаны отсылки к мировой культуре: особенно к языческим праздникам и библейской истории. Не обошлось и без ужасов Лавкрафта: сам персонаж, некий художник Говард, уже мелькал перед зрителями, а теперь нам преподносят монстров из его произведений (и, скорее всего, четвертая часть истории будет раскрывать Ктулху). В героях эпизодов можно читать Ветхий Завет: Юдифь, Понтий Пилат, Иуда, Ирод, — в то время как нам все еще не раскрывают историю Бога и рая. Персонажи упоминают архангелов, и более того — в определенный момент архангелы сокрушают Преисподнюю, но теперь кроме дуальности рая и ада оказывается, что в мире существуют и другие силы.

Цитата из т/с «Леденящие душу приключения Сабрины». Реж. Роберто Агирре-Сакаса. 2018. США

Ведьмовство из церкви Ночи и поклонению Сатане перетекает к своим глубинным корням — к викканству и сестринству. Ведьмы вспоминают, откуда брали силы их предки — то обращаются к луне, то к Гекате, превращая «церковь» в клан Дочери, Матери и Старицы.

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В мир, ослабленный сокрушением Дьявола, приходят язычники; фольклорные существа, боги других пантеонов. Наги, фавны, горгоны. Сериал раскрывает уже не просто веру — теологию как явление; потому что теперь нельзя с уверенностью сказать, что Бог создал Землю: может быть, сотворению способствовали другие духи. Более того: ведьмы и «иноверцы» отмечают одни и те же праздники и даже восхваляют одну и ту же сущность (Селена, к которой обращаются язычники, также отождествляется с Гекатой). Будут ли сценаристы расшифровывать историю сотворения мира или оставят зрителей гадать, чья же вера истинна — неизвестно, ведь во втором сезоне нам показывали эдемскую историю о яблоне и падении Утренней звезды.

Цитата из т/с «Леденящие душу приключения Сабрины». Реж. Роберто Агирре-Сакаса. 2018. США

Проблемы развлекательного контента

Сама Сабрина теряет свою связь с друзьями, пытаясь спасти всех и вся. Третья часть сериала в отношении школьницы раскрывает проблему удержания власти. Мало просто родиться под нужной фамилией: сила недостаточна для уважения, а власть без уважения мимолетна. Сабрина из героини типа «Мэри Сью» (всемогущей и решающей любую проблему по щелчку пальцев) наконец-то сталкивается с препятствиями: всё идет не по плану, она всюду не успевает, у нее разваливаются отношения, и даже друзья, которые продолжают ее поддерживать, тоже вынуждены выбирать между помощью подруге и своими проблемами. Сабрина остается одна: у всех, кто ее окружал, теперь свой круг ответственности. Сабрина становится жестче, хитрее, но все еще не умеет расставлять приоритеты и ведет себя максимально инфантильно в своих решениях, а, с другой стороны, это говорит о свежести взгляда у сценаристов: зачем решать проблему… если можно ее не решать? Как сделали в «Шерлоке» от BBC, решая просто не объяснять, как выжил детектив после падения с крыши в «Рейхенбахском водопаде».

Интересно, что всё больше деталей соединяют истории городка Гриндейла с ведьмами и Сатаной и соседней провинции Ривердейл, о жителях которой с 2017 года Netflix также транслирует одноименный сериал: правда, без мистики, но тоже про школьников. «Ривердейл» основан на одной из самых старых комикс-франшиз в США, и то же издательство (Archie Comics) владеет правами на выпуск историй о «Сабрине». Поэтому в новых сериях о приключениях юной царицы Ада постоянно мелькают отсылки к другому сериалу: то герои уедут в сам Ривердейл, то появится персонаж с отличительным знаком местной банды хулиганов. Пересекается и актерский состав: правда, роли людей в двух проектах не соотносятся друг с другом.

Цитата из т/с «Леденящие душу приключения Сабрины». Реж. Роберто Агирре-Сакаса. 2018. США

Здесь снова присутствуют ЛГБТ-линии: они уже не обсуждаются как активная проблема и даже почти не бросаются в глаза, сливаясь с другими любовными историями. Переживший насилие колдун переживает больше, чем трансгендер, впервые после каминг-аута вступающий в отношения; и это, на мой взгляд, правильно — не нужно подчеркивать разницу в ориентациях как нечто необычное.

Чувствуется также влияние последних сериальных и киноновинок года: удивить зрителя становится задачей приоритетнее, чем выстроить оригинальную историю. Фанатская аудитория в социальных сетях во время просмотра новых эпизодов делилась на два лагеря: первый пил валерьянку, второй материл шоураннеров. Оба при этом сходились во мнении — «это было круто». Мы привыкли к «вау"-эффектам. Это культурный наркотик, который заставляет сценаристов убивать персонажей, устраивать внезапные революции и переворачивать полюбившиеся миры наизнанку. К чему он нас приведет — к апокалипсису в каждой последующей серии или тотальному разочарованию в массе «обычных» историй?..

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