Сеул, , 14:33 — REGNUM Южнокорейские музыкальные исполнители отменили свои выступления в странах Азии из-за опасений по поводу распространения пневмонии нового типа, вызываемой вирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает KBS со ссылкой на компанию-организатора концертов Dreammaker.

Согласно опубликованным данным, под отмену попали концерт певицы Ким Тхэён (Taeyeon), который должен был пройти в Сингапуре 1 февраля, а также концерты группы NCT Dream, которые должны были состояться в Макао (7−8 февраля) и Сингапуре (15 февраля).

«Безопасность артистов, зрителей и персонала концертных площадок для нас в приоритете. Мы сделаем все возможное, чтобы избежать распространения вируса», — говорится в сообщении компании в социальных сетях.