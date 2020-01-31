Найроби, , 14:21 — REGNUM Кенийская поп-группа Sauti Sol объявила о подписании контракта со студией звукозаписи Universal Music Group. Об этом музыканты сообщил на официальном аккаунте группы в Facebook.

Эксперты отмечают, что этот контракт может дать им доступ к мировому рынку потребителей музыки.

Как передает BBC Swahili, Sauti Sol выпустили свой первый альбом в 2008 году и являются одной из их самых известных групп в Кении, а их майская песня Extravanganza до сих пор регулярно звучит в барах Найроби.

По словам репортеров, у исполнителей уже есть свой собственный лейбл Sol Generation Records, с которым работает популярная кенийская певица Bensoul.

Основанная в Лос-Анджелесе Universal Music Group — крупнейшая музыкальная компания в мире, которая уже давно нацелена на африканскую музыкальную сцену. В 2018 году Universal купила записи исполнителя AI из Найроби и открыла офисы в Кот-д'Ивуаре и Нигерии.