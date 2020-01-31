Казань, , 12:20 — REGNUM В Татарии накануне судаградозащиты против Комитета по наследию вандалы разворотили старинный дом, из-за которого в регионе разразился скандал

30 января в Казани вандалы разворотили старинный деревянный дом на территории Порохового завода, из-за которого в судебном процессе должны со дня на день схлестнуться местные градозащитники (Татарстанское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры — ТРО ВООПИиК) и Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

«Дом по 1 мая, 16 вчера вскрыли охотники за металлоломом, сорвали замок, вытащили чугунную ванну, пока вытаскивали, устроили разгром… Сколько ещё нужно прецедентов, чтобы система выявления объектов снова работала?..» — риторически задается вопросом Татарстанский ВООПИиК на своей странице в «Фейсбук».

Местному обществу охраны памятников 4 февраля предстоит в Кировском суде выступать против решения регионального Комитета по охране объектов культурного наследия, который осенью 2019 года отказался вносить «офицерский», как окрестили его региональные СМИ, дом в перечень выявленных памятников архитектуры и истории.

Известно, что этот одноэтажный многоквартирный деревянный дом был построен в 1808 году для управляющего звена Порохового завода. В те времена подобным служебным жильем была застроена целая улица стратегического предприятия, однако зачистку исторической Казани в 90-е и 2000-е пережил лишь один из них. В августе 2019 года Пороховой завод через суд надавил на последних жильцов дома на 1 Мая, 16 — семью Валерия Грязнова, потомка одного из директоров предприятия в советский его период. Стороны протокольно заключили мировое соглашение, по которому Грязновым завод предоставил квартиру, а общественникам достались обещания сохранить дом и организовать в нем Музей пороха. К зиме Грязновы съехали, дом опустел.

Региональный Комитет по охране наследия параллельно с судебным по иску завода процессом по выселению Грязновых в сентября прошлого года созвал комиссию, которая должна была определиться, имеет дом ценность или нет.Однако несмотря на большинство голосов, два из которых принадлежали экспертам из Москвы, ведомство не стало включать деревянную постройку, старейший дом Кировского района Казани, в список выявленных объектов культурного наследия. Комитет заявил, что имеющегося положения ценного градоформирующего объекта и обещаний завода сохранить дом, чтобы открыть в нем музей, является достаточной гарантией его безопасности.

16 декабря, после того, как дом остался без последних жильцов, завод показательно провел его консервацию — заколотил все окна и двери. В начале января 2020 года стало известно, что это, а также аргументация Комитета РТ и решение «доисследовать в архивах» дом для полного понимания его историко-культурной ценности градозащитников не усыпили и не сломили. ТРО ВООПИиК официально бросил перчатку ведомству, объявив о разрешении вопроса через суд. Общественники будут добиваться отмены решения Комитета РТ по охране наследия, согласно которому разграбленный вчера вандалами дом не включен в список выявленных объектов культурного наследия.

Прецедент вызвал скандал в регионе. Нашлись те, кто обвинил обе стороны в склоках и дележе сфер влияния, борьбе за контракты на реставрацию, выносе личных разногласий руководства Комитета и членов Совета ТРО ВООПИиК на публику. Известный казанский архитектор Сергей Саначин в соцсетях обращение в суд градозащитного общества, членом которого сам он также является, назвал «позором на всю Россию». Однако судисковое заявление принял.

«В.А. Грязнов, последний отселённый из дома житель, замок новый повесил. Охраны от завода нет. Полиция не приезжает по вызову, так как это не памятник. … Среди серии типовых казенных зданий гражданского и военного назначения по проекту А.Д. Захарова до настоящего времени сохранился только этот жилой дом. Мы дважды заявляли его в выявленные памятники, выступали на научном совете при комитете по охране окн. Но всё было напрасно. Ни одно заявление общественников комитетом не рассматривается. Без ответа осталось и заявление союза реставраторов РТ, с приложенным обследованием дома и профессиональными доказательствами его ценности. Суд назначен на 4.02.2020« —акцентирует ТРО ВООПИиК на своих страницах в соцсетях.