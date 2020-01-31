Вашингтон, , 11:39 — REGNUM Первый сингл в жанре электронной танцевальной музыки (EDM) выпустил американский предприниматель Илон Маск. Композиция опубликована на Soundcloud.

Песня называется Don't Doubt ur Vibe — «Не сомневайся в своих эмоциях». Такая фраза звучит в первой части трека, во второй части повторяется другая фраза — Because it's true, «Потому что это правда».

В своём микроблоге в Twitter основатель компаний Tesla и SpaceX отметил, что сам придумал и исполнил песню. Запись Маск сопроводил снимками из студии звукозаписи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Маск порадовал свою аудиторию цитированием песни о Ведьмаке из одноимённого сериала.

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