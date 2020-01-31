Бентон, США, 31 января 2020, 11:35 — REGNUM В новой рекламе торговой сети Walmart появились персонажи популярных фильмов. Об этом 31 января сообщает портал Shazoo.
В ролике герои различных кинофраншиз приезжают в Walmart за покупками. Среди них персонажи из фильмов: «Люди в чёрном», «Звёздные войны», Стражи Галактики», «Марс атакует» и др.
Напомним, Walmart — это крупнейшая американская торговая сеть. Штаб-квартира компании находится в Бентонвилле.
Читайте ранее в этом сюжете: Российские пранкеры разыграли актера Хоакина Феникса