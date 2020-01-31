Турин, Италия, , 10:02 — REGNUM Выставка работ молодых художников Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова начала свою работу в пинакотеке Академии изящных искусств «Альбертина», находящейся в Турине. Об этом 31 января рассказал ректор академии Иван Глазунов.

По словам ректора академии, приводимым ТАСС, данная выставка стала возможна в результате тесного сотрудничества вышеуказанных учебных заведений.

Также он рассказал, что в самом названии выставки «Образы России. Живописная традиция Академии Глазунова», в полной мере отражен её содержание.

«Всего мы привезли 22 полотна на тему русской истории, написанные в традиции классической художественной школы. И в Италии, где, собственно, эта традиция зарождалась, и в Европе в целом она утрачивается. Наша академия, наоборот, хранит эту традицию», — заявил Иван Глазунов.

Кроме этого, он рассказал о планах расширения сотрудничества с туринской академией.

«У нас есть соглашение о намерениях. Мы собираемся проводить обмены студентами, проводить мастер-классы. И эта выставка дает возможность для обмена опытом национальных школ художественного образования», — сказал ректор российской академии и добавил, что представляемое им учебное заведение связывают с Италией особые отношения, и что это не первая российская выставки здесь.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Ливии.