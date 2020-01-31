, 08:49 — REGNUM Учебный лабораторный класс «Кибербезопасность» запустили в военном институте информационно-коммуникационных технологий и связи минобороны Узбекистана, сообщили 30 января в пресс-службе компании Nihol.

Отмечается, что за счет новой лаборатории студенты смогут получить навыки обеспечения безопасности конфиденциальных данных, а также научатся сохранять корректную работу любой структуры и ведомства. Лабораторию оснастили сотрудники компании Nihol.

Отметим, 30 января в военном институте информационно-коммуникационных технологий и связи прошла конференция: «Инновационные технологии в системе вооруженных сил и перспективы их внедрения».

Участники мероприятия приняли участие в экскурсии, где ознакомились с работой новой лаборатории по кибербезопасности.