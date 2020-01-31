Якутск, , 05:31 — REGNUM В Томпонском районе Якутии торжественно ввели в эксплуатацию новую Центральную библиотеку. Она была построена по нацпроекту «Культура» в рамках государственной программы республики «Развитие культуры в республике Якутия на 2018 — 2022 годы», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Новая библиотека в селе Хандыга Томпонского района Пресс-служба правительства Якутии

Читайте также: В сёла Якутии вернется кино

Новое двухэтажное здание библиотеки в поселке Хандыга Томпонского района отвечает всем современных требованиям к зданиям библиотек. Здесь разместятся Центральная библиотека с тематическими отделами и Интернет-центром на 25 мест, абонементом и читальным залом, а также детская библиотека.

В библиотеке есть актовый зал на 60 мест и выставочный зал. В будущем здесь же планируют открыть библиотеку второго главы Якутии Вячеслава Штырова, там же будет размещен местный ЗАГС.

Томпонская Центральная библиотека имеет 12 филиалов в селах района. Охват населения библиотечным обслуживанием в 2019 году составил 58,9% или 7376 человек.

С открытием нового учреждения культуры жителей Томпонского района поздравил глава республики Айсен Николаев, который сейчас находится с рабочей поездкой в муниципалитете.

«Я уверен, что эта библиотека станет не просто местом, куда люди смогут прийти и взять книги, а центром культурной и духовной жизни Хандыги», — сказал Айсен Николаев.

Глава республики подчеркнул, что на Томпонский район делается очень серьезная ставка в развитии восточной Якутии и республики в целом.

Айсен Николаев «Промышленное освоение уже сегодня начинает приобретать реальные очертания. Но наравне с экономической составляющей обязательно должна развиваться социальная инфраструктура. Я уверен в том, что до конца 2020 года в Хандыге будет построено и введено в строй здание Томпонской многопрофильной гимназии имени В.А. Штырова».

На новоселье глава республики подарил библиотеке уникальные книги, изданные на якутском языке в 30-е годы XX века. Он также вручил почетную грамоту главному библиотекарю района Ирине Колодезниковой.

Как сообщало ИА REGNUM, в сёла Якутии возвращается кино. В домах культуры будут показывать кассовые российские фильмы. Специальное оборудование для кинопоказа в рамках республиканской программы было разработано специалистами якутской киносети и японской компанией.