Нью-Йорк, США, , 23:41 — REGNUM В марте 2020 года выйдет трейлер анимационной картины Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge без цензуры. Об этом 30 января сообщил портал Comicbok.

Издание отмечает, что пока неизвестно, чем этот трейлер будет отличаться от того, который ранее видели поклонники франшизы. Его выход будет приурочен к проведению турнира Final Kombat 2020, который начнётся 8 марта 2020 года.,

Первый трейлер Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge ИА REGNUM опубликовало 28 января 2019 года. Премьера анимационной картины запланирована на весну 2020 года.

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