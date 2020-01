Лос-Анджелес, США, , 22:45 — REGNUM Продюсер предстоящего фильма студии DC «Чёрный Адам» Лоуренс Шер, ранее работавший над лентой Тодда Филлипса «Джокер», рассказал о том, что будет представлять собой новый кинокомикс. Об этом 30 января сообщил портал We Got This Covered.

Кинематографист сообщил, что съемки «Чёрного Адама» начнутся не раньше июля 2020 года, чему он очень рад, поскольку у него будет время подумать над тем, каким будет новый фильм.

«Меня действительно волнует «Чёрный Адам», потому что он отличается от «Джокера» тем, что он немного более традиционен, поскольку действительно основан на комиксах», — сказал Шер.

Напомним, главную роль в «Чёрном Адаме» исполнит Дуэйн Джонсон. В апреле 2019 года актёр сообщил журналистам, что этот суперзлодей не появился в кинокомиксе «Шазам» по той причине, что Джонсон подумал и решил: персонаж достоин того, чтобы получить собственный фильм. В результате глава Warner Bros.Тоби Эммерих согласился с его доводами.

