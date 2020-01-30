Москва, , 22:35 — REGNUM Москва 24 февраля в Доме-музее Марины Цветаевой покажут иммерсивный спектакль (с вовлечением зрителей в происходящее) «Андерсен навсегда», созданный арт-платформой Московского продюсерского центра под руководством Дмитрия Бикбаева.

По сообщению портала Театр со ссылкой на создателей спектакля, зрителей ожидает «настоящее путешествие в сказочный мир писателя, сближающее детей и родителей». Постановку, которая объединяет сразу несколько сказок Ганса Христиана Андерсена, исполнит актриса Екатерина Рокотова вместе с юными актерами Театральной студии «15».

Спектакль, который пройдет последовательно на нескольких этажах Дома-музея Цветаевой будет сопровождаться живым исполнением скрипичной и органной музыки. Ее специально для представления написал композитор Арсений Черниченко.