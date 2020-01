Вашингтон, , 22:32 — REGNUM Некоторые пользователи сети, являющиеся фанатами комикс-вселенной DC, раскритиковали предстоящий фильм «Хищные птицы» за то, что его персонажи не выглядят достаточно сексуально. На это 30 января обратил внимание портал We Got This Covered.

Многие из них задались вопросом, почему герои, представленные в фильме, так не похожи в этом на свои комикс-версии. В частности, пользователь Twitter Matthew Kadish заявил, что он уверен: «Хищные птицы» провалятся в прокате так же, как и недавняя перезагрузка «Ангелов Чарли».

https://twitter.com/MatthewKadish/status/1221251596325048320

«Они убрали всю сексуальную привлекательность этих персонажей, чтобы апеллировать к женской аудитории «девичьей силы», вместо основной мужской аудитории комиксов», — написал он, добавив, что создатели «буквально не знают, для кого делают этот фильм».

Другой пользователь заявил, что если фанатам не удасться увидеть Марго Робби в открытой одежде, как это было в кинокомике «Отряд самоубийц», то фильм ждёт провал.

Напомним, кинокомикс «Хищные птицы» снимает режиссёр Кэти Янь. В России в широкий прокат она выйдет 6 февраля 2020 года.

