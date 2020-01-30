Нью-Йорк, США, , 21:28 — REGNUM В сеть выложили видео, которое представляет собой пробный эпизод так и не вышедшего сериала «Звёздные войны: Другой мир» (Star Wars: Underworld), над которым работал Джордж Лукас. Ролик был опубликован 30 января на YouTube-канале Holonet.

Длительность видео составляет около десяти минут, зрителям показали события, которые происходят в неком городе. Стоит отметить, что ролик даёт понять: в сериале должно было быть много компьютерных спецэффектов. В его второй части показан процесс создания сцен.

Джордж Лукас надеялся выпустить это шоу в 2005 году, его сюжет должен был рассказать о событиях, которые происходили между второй и оригинальной трилогиями «Звёздных войн», а также о том, как Империя пришла к власти.

Тогда было написано около 50 сценариев, ожидалось, что всего будет выпущено около 42 эпизодов. Однако по причинам высокой стоимости производства шоу проект был поставлен на паузу, а затем закрыт.

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