Москва, , 21:15 — REGNUM Работы замечательного русского авангардиста Аристарха Лентулова будут выставлены в подземном музее парка «Зарядье» с 5 по 16 февраля, сообщила пресс-служба парка.

В соответствии с новой концепцией музея посетителям представляются три знаковые работы мастера, которые дополняются современными видеоматериалами. В данной экспозиции будут представлены полотна «Грек. Эскиз фрески» (1910), «Портрет М. П. Лентуловой в синем платье» (1913) и «Портрет М. П. Лентуловой на фоне березы» (1914−1915)».

Первой выставкой нового экспериментального цикла была двойная экспозиция Александра Виноградова и Владимира Дубосарского.