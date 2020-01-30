Лос-Анджелес, США, , 21:08 — REGNUM Линда Хэмилтон заявила, что она не собирается возвращаться к роли Сары Коннор и сниматься в фильмах франшизы «Терминатор». Об этом 30 января сообщил портал Screen Rant.

Актриса сказала, что она «была бы весьма счастлива», если бы ей не пришлось возвращаться во франшизу. При этом актриса отметила, что, по её мнению, будущие фильмы не должны иметь большие бюджеты и не должны быть «таким рискованным финансовым предприятием».

«Так что нет, я не надеюсь (вернуться — ИА REGNUM), потому что я действительно хотела бы, чтобы это закончилось», — сказала Хэмилтон.

Напомним, премьера фильма «Терминатор: Тёмные судьбы» состоялась 1 ноября 2019 года. Фильм неудачно выступил в прокате, при бюджете $185 он собрал в США около $62,5 млн, а сумма его общемировых сборов составила $261,1.

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