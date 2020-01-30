Лос-Анджелес, США, , 20:52 — REGNUM В США выйдет книга под названием «Звездные войны: По Дамерон. Свободное падение», которая расскажет о жизненной истории одного из главных героев последней трилогии «Звёздных войн». Об этом 30 января сообщил портал Digital Spy.

Над её созданием работал писатель Алекс Сегура, обложку нарисовала художница Элис Жан. Книга расскажет фанатам «Звёздных войн» о том, как По Дамерон, будучи ребёнком, пережил смерть матери, которая была пилотом повстанцев.

После этого у него появились проблемы при общении с отцом, По убежал из дома и нашел свой путь в жизни. Издание выйдет в продажу 4 августа 2020 года.

Напомним, роль По Дамерона в последний трёх фильмах франшизы «Звёздные войны» исполнил актёр Оскар Айзек. Финальная картина в саге Скайоукеров «Скайуокер. Восход» вышла на экраны 19 декабря 2019 года.

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