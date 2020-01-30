Москва, , 20:36 — REGNUM 4 и 5 февраля на сцене Нового Пространства московского Театра Наций Мастерская Виктора Рыжакова покажет два новых спектакля: «Немой выбор» и «Не входить».

По сообщению портала Театр, новые спектакли сильно отличаются друг от друга. Если «Немой выбор» — это поэтическая постановка, созданная на основе стихотворений современных авторов, то «Не входить» — это камерный музыкальный спектакль, продолжающий традицию театрального «квартирника». «Не входить» — это своеобразный «концерт-манифест», который будет разворачиваться на фоне знакомых композиций Владимира Высоцкого, Тома Уэйтса и Эдит Пиаф, а также актуального рока и украинского андеграунда.

Ранее, 4 января Виктор Рыжаков занял пост художественного руководителя Театра «Современник», которым до этого руководила Галина Волчек. Всемирно известная актриса и режиссер умерла 26 декабря 2019 года.