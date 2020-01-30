Санкт-Петербург, , 19:28 — REGNUM 31 января, 18 февраля и 13 марта на Малой сцене Большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова (БДТ) пройдут премьерные показы постановки режиссера Эдгара Закаряна «Белые ночи» по одноименному произведению Ф.М.Достоевского.

По сообщению портала Театр, классический текст Достоевского представлен в постановке Закаряна в новом прочтении: здесь репер-фристайлер встречается с девушкой Настей, что становится «самым ярким событием в его жизни». Хотя герои и говорят языком классика, их история смотрится очень по-современному, ведь и ответить им предстоит на вполне современный вопрос: что между ними — мнимая любовь или подлинное чувство?

«Белые ночи» будут представлены в рамках проекта «Курсовая», который стартовал в БДТ в ноябре 2019 года. Спецпроект объединяет одноактные спектакли студентов режиссерского курса Андрея Могучего. Примечательно, что все работы проекта рассчитаны на молодежную аудиторию, поэтому билеты будут действительны только по предъявлении студенческого билета.