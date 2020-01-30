Москва, , 18:42 — REGNUM В Москве, в концертном зале имени С.В. Рахманинова, состоялся творческий вечер «Бетховен ХХ века. Сергей Рахманинов: путь домой длиною в жизнь», организованный МГИМО МИД России и администрацией Тамбовской области,сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. В нем принял участие глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

Творческий вечер «Бетховен ХХ века. Сергей Рахманинов: путь домой длиною в жизнь» — это совместный проект администрации Тамбовской области и МГИМО МИД России, подготовленный в рамках подписанного в конце прошлого года соглашения о сотрудничестве.

«Рахманинов родился в Новгородской области, но, как он сам признавался, нигде он не был так счастлив в жизни и творчестве как в сиреневом краю, в деревне Ивановка на Тамбовщине. Именно здесь он написал свои самые известные произведения. На творческом вечере Рахманинова мы получили децибелы счастья и эмоций», — сказал Александр Никитин, выразив благодарность ректору МГИМО Анатолию Торкунову за организацию мероприятия.

Подлинный патриотизм, невероятная сила искусства великого русского композитора и пианиста Сергея Рахманинова — основная тема вечера, который объединил в московской филармонии послов иностранных государств в России, общественных и политических деятелей, известных предпринимателей, представителей разных творческих профессий.

В программу творческого вечера были включены мероприятия разных жанров: художественно-драматическая постановка о жизни и творчестве Сергея Рахманинова, фортепианное исполнение его великих произведений, выставка инсталляционных произведений известного художника Оливера Мирою и тематические фотовыставки.

В завершении вечера оркестр MusicAеterna под руководством всемирно известного дирижёра Теодора Курентзиса исполнил Симфонию № 2 и Симфонию № 5 Людвига ван Бетховена. В свое время Сергей Рахманинов был признан самым лучшим исполнителем произведений этого композитора. В 2020 году отмечается 250 лет со дня рождения Бетховена.

«Бетховена и Рахманинова разделяет целая эпоха, но они всегда звучат современно», — отметил Александр Никитин.

ИА REGNUM напоминает, в 2018 году тамбовский губернатор обратился к президенту страны с просьбой поддержать предложение о праздновании в России в 2023 году 150-летия со дня рождения выдающегося композитора. 25 января президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором правительству России поручено создать оргкомитет по подготовке и проведению празднования в 2023 году 150-летия композитора Сергея Рахманинова, поскольку он внес выдающийся вклад в отечественную и мировую культуру. Но на тамбовской земле мероприятия, связанные с именем и творчеством Сергея Рахманинова, проходят постоянно. 1 апреля, в день его рождения, в Тамбове традиционно откроется Рахманиновский музыкальный фестиваль. В музее-усадьбе Сатиных-Рахманиновых в селе Ивановка Уваровского района, где композитор написал свои знаменитые произведения, регулярно проводятся не только экскурсии, но крупнейшие культурные мероприятия. На территории усадьбы, а также в областном центре установлены памятники Сергею Рахманинову. Ежегодно деятелям культуры присуждается в его честь областная премия.