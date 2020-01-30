Москва, , 18:25 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Заслуженного артиста РФ композитору и продюсеру Игорю Матвиенко, сообщается 30 января на официальном сайте правовой информации.

Звание Заслуженного артиста РФ присвоено Матвиенко «за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность».

«За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» композитору, продюсеру группы «Любэ» Матвиенко Игорю Игоревичу», — указано в тексте документа о награждении.

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