Москва, , 17:25 — REGNUM 30 января в Центральном Доме ученых прошло торжественное празднование 90-летия академика Виталия Костомарова. Виталий Григорьевич Костомаров является основателем и первым ректором Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина.

Виталий Костомаров (слава) © ИА REGNUM

В торжественном чествовании В.Г. Костомарова приняли участие советник Президента РФ, глава Международной ассоциации преподавателей русского языка Владимир Толстой, президент Российской академии образования Юрий Зинченко, а также 270 ведущих русистов из 34 стран мира — Австрии, Болгарии, Германии, Испании, Китая, Ливана, США, Финляндии, Франции, Хорватии, Черногории и других.

Во времена, когда иностранцы в стране были «диковинкой», и позже — когда в Советский Союз за знаниями поехали сотни молодых людей из стран социалистического лагеря — Виталий Костомаров одним из первых стал говорить о том, что русский язык иностранцам нужно преподавать по особой методике. В итоге появились новые научно-педагогические направления «Преподавание русского языка как иностранного», «Лингвострановедение», были разработаны методики и учебные пособия.

В 1966 году был основан Институт Пушкина, а в 1967 году создана Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы. Под руководством Виталия Костомарова в советские годы Институт Пушкина стал главным научным и методическим центром русского языка как иностранного (РКИ).

«СССР принимал на обучение по разным специальностям сотни тысяч иностранных студентов, распространение русского языка в мире было признано важным государственным делом. Для преподавателей РКИ отменили запрет на контакты с иностранцами и допустили загранкомандировки. Университеты открыли отделения РКИ, на которое нелегко было попасть. И, наконец, в Москве появился особо дорогой моему сердцу Институт русского языка им. А.С. Пушкина», — вспоминает академик Костомаров.

31 января в рамках юбилея в Институте Пушкина состоится международная научная конференция «Горизонты современной русистики». На ней будут рассмотрены современные тенденции в развитии русского языка и преподавания русского языка как иностранного за последние четверть века. Помимо научных докладов, на конференции будет представлена коллективная монография «Но мы сохраним тебя, русский язык», посвященная 90-летию Виталия Григорьевича.