Нью-Йорк, США, , 17:22 — REGNUM Компания NBC заказала пилот сериала «Лэнгдон», который будет основан на произведениях американского писателя Дэна Брауна. Об этом 29 января сообщил The Hollywood Reporter.

Шоу будет основано на романе «Утраченный символ». Сообщается, что исполнительным продюсером сериала выступит сам Дэн Браун.

Напомним, Дэн Браун наиболее известен по своим романам «Код да Винчи», «Ангелы и демоны», «Инферно» и др. В них описаны приключения профессора Гарвардского университета Роберта Лэнгдона.

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