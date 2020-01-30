Москва, , 14:32 — REGNUM Известный российский режиссер Сергей Соловьев уже три недели находится в больнице, причем часть времени в реанимации. В ряде СМИ со ссылкой прежде всего на телеграмм-канал Mash, появились сообщения, что причиной тяжелого состояния мастера стал арест его счетов и счетов компании судебными приставами по требованию Министерства культуры. Ведомство считает, что режиссер нарушил ряд пунктов договора: в 2009 году оно выделило на производство фильма «Елизавета и Клодиль» 25,5 миллиона рублей. Однако съемки сначала были задержаны ввиду болезни Пьера Ришара, исполнителя одной из главных ролей, также в это время погиб сын Соловьева Дмитрий — и они были приостановлены.

Министерство культуры после ряда обращений к мастеру прибегло к помощи судебных приставов — выставив счет в 36 миллионов рублей: выданные плюс 9 миллионов рублей просрочки и штраф в размере 1 миллион рублей.

После чего с диагнозом инсульт Сергей Соловьев был госпитализирован.

Правда, в информации «КП» приводятся следующие слова помощника режиссера:

» — Из-за сахарного диабета у него образовалась трофическая язва на ноге. Вначале мы из дома ездили на перевязки, — рассказал нам помощник режиссера. — Но неожиданно у Сергея Александровича поднялась температура. Мы решили не рисковать, сели в машину и поехали с ним в больницу. Ему сделали операцию на ноге. Операция была серьезная, но ногу удалось сохранить. Теперь каждые два дня ему делают перевязку — в реанимации под анестезией. Чувствует он себя не очень хорошо, переживает, хочет покинуть больницу. А этого делать категорически нельзя».

И далее по тексту

«— В сети пишут, что у Сергея Александровича был инсульт…

— Нет, инсульта не было.

— А что с долгами перед Минкультом?

— Это полная чушь! Ерунда. У него нет долгов. Действительно, год назад из-за того, что проект «Елизавета и Клодиль» не был завершен, шли судебные тяжбы из-за денег, выделенных на съемки фильма. Хотя долг был давно погашен, но документ, свидетельствующий об этом, потерялся. На какое-то время были наложены ограничительные меры на московскую квартиру Соловьева на улице Большая Бронная. Но потом все платежки нашлись. Теперь ограничения на квартиру сняты. Все вопросы решены. Счета Сергея Александровича не арестованы. Он планирует фильм доснять».