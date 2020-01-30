Рязань, , 14:02 — REGNUM Книгу о закрытии Рязанского филиала Московского Государственного института культуры выпустили преподаватели вуза в Рязани. В издание «40 лет не отмечают. Хроника одной ликвидации» вошли материалы из открытых интернет-источников и СМИ, опубликованные в период с августа по декабрь 2019 года.

Авторы книги Роман Маркин и Татьяна Каткова собрали новостные публикации, петиции, фотографии, официальные обращения и ответы от Министерства культуры России, регионального ведомства, приказы, подкрепив их ссылками на источники. Общий тираж издания составил тысячу экземпляров, один из них передадут в библиотеку имени Горького.

Роман Маркин. «Мы же отслеживали все. Одно информагентство что-то сообщило, потом второе, третье… Кто-то написал комментарий, затем вышел комментарий на комментарий и так далее. Была создана группа #ЗаРФМГИК. Мы же жили всем этим с сентября. И таким образом в компьютере накопилось достаточно много материала. Как говорится, слово не воробей, вылетит — не поймаешь. Родилась идея всё собрать. Мысли и комментарии записывались параллельно», — рассказал Рязанскому городскому сайту

Как сообщало ИА REGNUM, о закрытии Рязанского филиала МГИК стало известно в сентябре 2019 года, 15 октября по решению головного вуза и приказом Минкульта РФ филиал ликвидировали. Официальной причиной стало неудовлетворительное состояние здания института.