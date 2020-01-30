Лос-Анджелес, США, , 13:53 — REGNUM В сети появился финальный трейлер хоррор-фильма «Остров фантазий». Его опубликовали на YouTube-канале компании Sony Pictures Entertainment 29 января.

По сюжету, группа людей приезжает на тропический остров, хозяин которого обещает исполнить все желания гостей. Однако вскоре выясняется, что таинственный мистер Рорк действительно воплощает в жизнь мечты туристов — жестокими и аморальными методами.

«Остров фантазий» — это «переосмысление» одноимённого сериала 1998 года. Главные роли в предстоящей картине исполнят Майкл Пенья, Люси Хейл, Мэгги Кью и др.

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