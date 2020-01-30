Лос-Анджелес, США, , 13:17 — REGNUM Американская академия киноискусств и наук с гордостью сообщила о знаковом событии на столь ожидаемой церемонии вручении премии «Оскар» — сама Билли Айлиш поднимется на сцену.

Напомним, что совсем недавно именно Билли Айлиш сразу завоевала пять наград престижной музыкальной премии Grammy — случай беспрецедентный. На ее счету такие культовые премии как «Песня года» и «Альбом года».

92-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет в ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе.