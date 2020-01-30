Москва, , 13:00 — REGNUM 11 февраля в Большом зале «Зарядья» выступят победители и лауреаты международных конкурсов, выпускники Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Лукас Генюшас, Андрей Гугнин, Никита Борисоглебский и Александр Бузлов. Об этом сообщает официальный сайт Министерства культуры.

В концерте примет участие Национальный филармонический оркестр России, художественным руководителем и главным дирижером которого является Владимир Спиваков. В составе НФОР объединены лучшие представители оркестровой элиты и талантливые молодые музыканты.

На вечере будут исполнены Симфоническая сюита «Море» Фрэнка Бриджа, Концерт для двух фортепиано с оркестром ре минор Франсиса Пуленк, Концерт для скрипки и виолончели с оркестром ля минор Иоганнеса Брамс.