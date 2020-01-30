Санкт-Петербург, , 12:35 — REGNUM Новый проект Центра современного искусства имени Сергея Курехина будет готов к маю 2020 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в Смольном.

Здание расположено на Среднем проспекте Васильевского острова. «Строительство этого важного объекта культуры затянулось на несколько лет. За это время на объекте сменился подрядчик, и потребовалось проведение дополнительных геологических изысканий в связи с неравномерной осадкой здания в ходе проведения строительно-монтажных работ», — пояснили в Смольном.

Оказалось, что проект придется корректировать. Генеральный директор компании «ПСБ «Жилстрой» Александр Желиостов сообщил, что новый проект будет готов ранее намеченных сроков, уже к 20 мая 2020 года его отправят на государственную экспертизу. Затем будет объявлен конкурс на выбор подрядчика.

«Мы обязаны сделать все необходимое, чтобы не допустить затягивания сроков и ввести в эксплуатацию этот знаковый для города объект не позднее 2021 года», — заявил вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов.

В новом проекте здания бывшего кинотеатра «Прибой» выровняют зрительный в одной отметке, чтобы создать многофункциональное пространство для различных мероприятий от классических балетных постановок до мультимедийных инсталляций и перфомансов. Холлы, фойе, галереи и вестибюли здания можно будет использовать для видеопроекций. В Центре планируется оборудовать современные музейные площади, высокотехнологичные студии звукозаписи и помещения для репетиций музыкальных коллективов.

Пространство будет разделено на три уровня: зрительный зал (на 750 мест), помещения для артистов и персонала, а также выставочную зону (высотой 4,5−5м). Везде собираются установить пандусы и подъемники для инвалидов. Общая площадь здания после реконструкции увеличится до 5,5 тыс. кв. метров.

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