Стокгольм, , 11:49 — REGNUM В одной из галерей, расположенной в центре Стокгольма, в ночь на 30 января похитили свыше десяти бронзовых скульптур работы известного испанского художника-сюрреалиста Сальвадора Дали. Об этом, как передает издание Dagens Nyheter, сообщил владелец стокгольмской галереи Couleur Педера Энстрёма.

По его словам, злоумышленники забрались в здание, в котором проводится выставка работ Дали, и затем украли 10 или 12 его работ. Каждая скульптура стоит от 200 до 500 тысяч крон (20−50 тысяч евро).

«Общая стоимость похищенного составляет порядка 3−4 миллионов крон (примерно 300−400 тысяч евро)», — заявил Энстрём.

Также сообщается, что факт пропажи скульптур был обнаружен около 4 часов утра, после чего полиция приступила к расследованию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Перми была осуждена группа местных жителей, которые для квартирной кражи использовали альпинистское снаряжение.