Сеул, , 11:41 — REGNUM Фильм южнокорейского режиссёра вошёл в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля. Об этом сообщает KBS со ссылкой на организаторов фестиваля.

На пресс-конференции, состоявшейся 29 января, был обнародован список из 18 фильмов, в который и вошла работа Хон Сан Су «Женщина, которая бежала».

Известно, что это 24-й фильм в карьере режиссёра и четвертый фильм, вошедший в конкурсную программу после «Ночь и день» (2008 г.) «Хэвон—ничья дочь» (2013 г.), «Ночью на пляже в одиночестве» (2017 г.).

Впервые южнокорейский режиссёр Хон Сан Су был приглашен на Берлинский кинофестиваль в 1997 году, однако дебютный фильм «День, когда свинья упала в колодец» не вошёл в конкурсную программу.

Отметим, что в список конкурсантов также вошли: «Первая корова» Келли Рейхардт, «Неизбежные дороги» Салли Портер, «Сибирь» Абель Феррара, «Здесь нет зла» Мохаммада Расулофа, «Ундина» Кристиана Петцольда.

Берлинский международный кинофестиваль пройдет с 20 февраля по 1 марта.

Читайте ранее в этом сюжете: Южнокорейский фильм покажут на Берлинском кинофестивале