Лос-Анджелес, США, , 11:23 — REGNUM Перезапуск фильма «Ворон» снова запустили в производство. Об этом 29 января сообщил портал Bloody Disgusting.

Пока неизвестно, кто сыграет главную роль в картине и кто выступит её режиссёром. Сообщается, что сейчас права на франшизу «Ворон» находятся у студий Davis Films, Highland Film Group и Electric Shadow.

«Ворон» — это комикс Джеймса О'Барра и серия одноимённых фильмов. Последний из них вышел в 2005 году.

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