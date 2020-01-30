Нью-Йорк, США, , 11:17 — REGNUM Новый анимационный фильм по «Ведьмаку» от Netflix будет посвящён Весемиру. Об этом 30 января сообщает «Мир Фантастики».

Согласно официальному синопсису от Netflix, предстоящий проект расскажет о жизни Весемира «задолго до того, как он стал наставником Геральта». По сюжету, герой начинает идти «по собственному пути ведьмаку — сразу после того, как таинственный Деглан призывает его по Праву Неожиданности».

Напомним, предстоящий анимационный фильм будет называться «Ведьмак: Кошмар волка». Сообщается, что картина будет выполнена в аниме-стилистике.

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