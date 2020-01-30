Манчестер, Великобритания, 30 января 2020, 10:21 — REGNUM В сети появился первый трейлер мюзикла по мотивам кинотрилогии «Назад в будущее». Его опубликовали на официальном YouTube-канале шоу 29 января.
В ролике доктор Эмметт Браун встречает Кристофера Ллойда — актёра, сыгравшего этого персонажа в оригинальных фильмах. Показ мюзикла стартует 20 февраля 2020 года в оперном театре Манчестера (Великобритания).
Напомним, «Назад в будущее» — это серии фантастических комедийных фильмов о путешествиях во времени. Главные роли во всех трёх картинах исполнили Кристофер Ллойд и Майкл Джей Фокс.
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