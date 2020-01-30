Манчестер, Великобритания, , 10:21 — REGNUM В сети появился первый трейлер мюзикла по мотивам кинотрилогии «Назад в будущее». Его опубликовали на официальном YouTube-канале шоу 29 января.

В ролике доктор Эмметт Браун встречает Кристофера Ллойда — актёра, сыгравшего этого персонажа в оригинальных фильмах. Показ мюзикла стартует 20 февраля 2020 года в оперном театре Манчестера (Великобритания).

Напомним, «Назад в будущее» — это серии фантастических комедийных фильмов о путешествиях во времени. Главные роли во всех трёх картинах исполнили Кристофер Ллойд и Майкл Джей Фокс.

Читайте ранее в этом сюжете: Поклонники франшизы «Неудержимые» увидят спин-офф с Джейсоном Стейтемом