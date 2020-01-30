Лондон, , 10:21 — REGNUM Мировое турне в поддержку своего нового альбома Madame X возобновила после отмены ряда концертов, вызванных проблемами со здоровьем, американская певица Мадонна. Об этом 30 января сообщает вещательная корпорация ВВС.

По данным журналистов, певица отменила концерты в таких городах как Майами-Бич, Бостон и Лиссабон и 27 января в Лондоне.

При этом ранее заявлялось, что новое турне начнется 12 января в Португалии и завершится 11 марта во Франции, однако на одном из концертов певица рассказала, что порвала связку колена, из-за чего у ней невыносимые боли.

В итоге возвращение американской звезды в рамках мирового турне произошло в лондонском зале «Палладиум», который вмешает только 2 тысячи 286 человек.

Сама Мадонна позднее назвала такой опыт выступления уникальным и более «интимным и захватывающим», и провела его с бандажом на поврежденном колене, а организаторы запретили зрителям шоу использовать мобильные телефоны.

Отметим, в Лондоне планируется провести ещё 13 концертов Мадонны, однако с учетом состояния здоровья певицы нельзя на данный момент сказать, состоятся ли все они. Ранее певице по настоянию врачей пришлось отменить 10 из 93 намеченных концертов в рамках мирового турне.