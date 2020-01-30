Лос-Анджелес, США, , 08:03 — REGNUM В производстве находится спин-офф фильма «Неудержимые», в котором главную роль исполнит Джейсон Стейтем. Об этом 29 января сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1222585320253927424

Новая картина франшизы будет называться «Неудержимые: Рождественская история» («The Expendables: A Christmas Story»). Стоит отметить, что название явным образом отсылает к фамилии персонажа Стейтема.

Отмечается, что Ли Кристмас переместится в центр повествования, а герой Сильвестра Сталлоне станет второстепенным персонажем. Впрочем, создатели картины утверждают, что зрители будут ощущать присутсвие Барни Росса (Сталлоне) «на протяжении всего фильма» и игра актёра доставит фанатам много эмоций.

Напомним, третья часть «Неудержимых» вышла на большие экраны в августе 2014 года. Фильм выступил в прокате гораздо менее успешно, чем предыдущие картины. При бюджете $90 млн он собрал в США лишь $39,3 млн, а в мире — $214,6 млн.

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