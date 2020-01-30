Нью-Йорк, США, , 07:47 — REGNUM В сеть выложили ключевые промо-арты второй части десятого сезона сериала «Ходячие мертвецы». Изображения были опубликованы 29 января на портале Comicbook.

https://twitter.com/ComicBookNOW/status/1222577969484443648

Фанаты могут видеть на трех небольших рекламных баннерах Дэрила Ликсона (Нормана Ридуса), Кэрол Пелетье (Мелисса Макбрайд) и Мишонн (Данай Гурира). Что касается Альфы (Саманта Мортон), то ей достался полноценный постер.

Первая серия второй части десятого сезона постапокалиптического шоу выйдет в эфир канала AMC 23 февраля 2020 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что поклонникам франшизы не понравилось то, как автор оригинального комикса Роберт Киркман объяснил причины зомби-апокалипсиса, произошедшего в мире «Ходячих мертвецов».

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