Лос-Анджелес, США, , 07:33 — REGNUM На кинокомпании Disney и Pixar подали в суд из-за их нового мультфильма «Вперёд» (Onward). Об этом 20 января сообщил портал Digital Spy.

Причиной иска стал показанный в мультфильме фиолетовый фургон с изображением единорога, в качестве истца выступила художница Свит Данихер. Она утверждает, что создатели мультфильма украли её идею.

https://www.instagram.com/p/ByJZIyGhuCW/

Выяснилось, что в 2018 году Pixar обратила внимание на её необычный фургон под названием «Ваникорн» с изображением единорога и решила арендовать его для одного мероприятия. Данихер утверждает: соглашение подразумевало, что фургон будет использоваться лишь один раз и не станет «визуальной основой» для каких-то продуктов.

Напомним, полнометражный мультфильм «Вперёд» снимает режиссёр Дэн Скэнлон («Университет монстров», «Мэтр и Призрачный Свет», «Тачки»). В российский прокат картина выйдет 5 марта 2020 года.

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