Лос-Анджелес, США, , 07:16 — REGNUM В сеть выложили логотип предстоящего фильма Дэни Вильнёва «Дюна» на основе романов писателя Фрэнка Герберта. Изображение было опубликовано 29 января на портале Comicbook.

https://twitter.com/screenrant/status/1222590978034413568

Логотип, который увидели поклонники франшизы, выделяется своей стилистикой. В нём все четыре буквы названия имеют одну форму. Многие фанаты решили пошутить по этому поводу.

https://twitter.com/thomdunn/status/1222639253982777344

https://twitter.com/colecrewreview/status/1222591021030178816

Ранее Дэни Вильнёв заявил, что очень уважает Дэвида Линча как режиссёра, но когда он увидел его версию экранизации «Дюны», вышедшей в 1984 году, то был впечатлён, однако тогда подумал, что это не то, о чём он мечтал. Кинематографист сказал, что в будущем фильме он попытается воплотить свои мечты. Премьера картины в России запланирована на 17 декабря 2020 года.

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