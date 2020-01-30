Лос-Анджелес, США, , 06:54 — REGNUM В сеть выложили постеры предстоящего фильма режиссёра Джастина Лина «Форсаж 9», на которых запечатлены все основные персонажи. Изображения были опубликованы 29 января на портале Comicbook Now.

https://twitter.com/ComicBookNOW/status/1222580711766601728

Поклонники франшизы могут видеть Вина Дизеля, Мишель Родригес, Тайриза Гибсона, Джордану Брюстер, Натали Эммануэль, Джона Сину и рэпера Кристофера Бриджеса, известного как Лудакрис.

Ранее ИА REGNUM опубликовало трейлер девятой части «Форсажа». Премьера картины в России запланирована на 21 мая 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Что ждёт семью Доминика и Летти? Вышел первый трейлер «Форсажа 9»