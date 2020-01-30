Москва, , 00:03 — REGNUM Режиссёр и мультипликатор Александр Боголюбов был госпитализирован в одну из клиник города Москвы. Об этом 29 января сообщает РЕН ТВ.

По предварительной информации, у Боголюбова возникли серьёзные проблемы со здоровьем, которые потребовали прохождения консервативного курса лечения. В больнице режиссёра постоянно навещает его сын, актёр театра и кино Оскар Кучера.

Боголюбов является режиссёров таких известных кукольных мультипликационных фильмов, как «Приключения Незнайки» и «Волшебник Изумрудного города».

Также Боголюбов — режиссёр и сценарист телефильма «Батальоны просят огня».

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