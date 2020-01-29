Вашингтон, , 21:59 — REGNUM Компания Netflix заказала производство игрового шоу, в основу которого ляжет один из самых популярных аниме-сериалов One Piece. Об этом 29 января сообщил портал Weekly Shonen Jump.

По имеющейся информации, в первом сезоне сериала будет 10 эпизодов. Ожидается, что его сюжет охватит сагу «Ист Блю», которая в аниме-шоу является вводной.

Стоит отметить, что многие фанаты высказали в сети опасения по поводу возможности переноса One Piece в игровой формат. Некоторые из них также написали, что 10 эпизодов — это слишком мало для того, чтобы адекватно передать все события вводной саги.

Напомним, название сериала можно перевести как «Большой куш», его сюжет рассказывает о приключениях команды «Пираты Соломенной шляпы». Первый выпуск оригинальной манги был опубликован в июле 1997 года, а аниме-сериал студии Toei Animation выходит в эфир с октября 1999 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Фанатов озадачил логотип финального сезона аниме-сериала «Атака титанов»