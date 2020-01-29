Лос-Анджелес, США, , 21:27 — REGNUM Фанаты заметили, что в фильме «Джокер» Тодда Филлипса присутствует отсылка к картине «Бэтмен» Тима Бёртона 1989 года. Об этом 29 января сообщил портал Comicbook.

https://twitter.com/ComicBook/status/1222549289018236928

Пользователь форума Reddit под ником googsmaster24 разместил на нём публикацию, в которой обратил внимание фанатов, что в «Джокере» есть сцена, когда герой Хоакина Феникса смотрит на картину, которая также была показана в ленте Бёртона. Речь идёт о произведении художника Томаса Гейнсборо «Мальчик в голубом», написанной в 1770 году.

В настоящее время оригинал этой картины находится в Хантингтонской библиотеке, расположенной в Сан-Марино (пригород Лос-Анджелеса, штат Калифорния, США). Стоит отметить, что это произведение искусства также присутствует в фильме Квентина Тарантино «Джанго освобождённый».

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